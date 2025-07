De Luca (M5S): “Aula bloccata per colpa di Schifani, finché non farà chiarezza sugli scandali non si andrà avanti”

PALERMO, 16/07/2025. “Se l’Aula è bloccata, non è certo colpa delle opposizioni, come vuol far credere parte della maggioranza. Noi stiamo svolgendo il nostro ruolo nell’interesse dei siciliani e chiediamo con vigore che il presidente Schifani venga in Aula per avviare un dibattito sugli scandali di Turismo e Sanità, sui quali continua a fare orecchie da mercante a dispetto di tutto e tutti e nonostante le nostre reiterate richieste di venire a riferire in Parlamento che vanno avanti da anni”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.

“La maggioranza – dice De Luca – con qualche comunicato si sta esibendo nel suo pezzo forte: mistificare la realtà, cercando di scaricare sulle opposizioni le motivazioni di un’impasse parlamentare che dovrebbe addebitare solo a se stessa e all’atteggiamento inaccettabile del presidente della Regione”.

“I consorzi di bonifica? – conclude De Luca – Siamo i primi a volere una riforma, ma che purtroppo non è certamente quella che è sbarcata frettolosamente in Aula, che è, se non totalmente da riscrivere, sicuramente da riscrivere in gran parte”.