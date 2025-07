«L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della norma di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria è una svolta storica per la nostra Regione. Finalmente, dopo quasi ottant’anni, la Sicilia potrà utilizzare strumenti fiscali per attrarre investimenti, sostenere le imprese e aiutare le fasce più deboli». Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

«È un’opportunità concreta per rendere la Sicilia più competitiva e favorire nuova occupazione – conclude la senatrice. L’autonomia finanziaria diventa oggi una leva reale di sviluppo. Ringrazio il presidente Schifani e il Governo nazionale per questo importante traguardo».