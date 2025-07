ROMA, 15 LUG. – “Salvini tenta di lanciare stoccate, che però finiscono a vuoto, su quella grande “asinata” che è il ponte sullo Stretto. Oggi è arrivato a dire, in riferimento alle opposizioni, che c’è chi è razzista nei confronti di alcuni ponti italiani: viene da ridere. Qui se c’è un razzista è proprio il ministro dei Trasporti. Nel senso più letterale del termine, ne ha dato prova per anni. Da ministro, invece, ha palesato un fastidio razziale cronico nei confronti di chi si muove in treno nel nostro paese. Anche l’ultimo mese è stato contrassegnato da ritardi, peripezie e guasti scandalosi. E ad agosto, con l’avvio di cantieri sacrosanti che rallenteranno il servizio, vengono lasciati i prezzi dei biglietti invariati. Una vergogna per tutti, tranne per la squadra di Meloni. Salvini dovrebbe prendere proprio dal ponte sullo Stretto le risorse per creare un fondo indennizzi per gli esasperati passeggeri dei treni italiani, ormai prossimi al martirio. E mentre si sollazza con un’opera che per ora non esiste neanche su carta (il progetto esecutivo non c’è), dovrebbe rendersi conto che soprattutto al Sud il livello di ferrovie, strade e ponti è fermo agli anni ’70. E comunque meglio razzisti con i ponti che con le persone”. Così in una nota il senatore Luigi Nave.

