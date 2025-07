Incendio Ecomac, Ternullo (FI): “Ho contattato il Presidente Schifani, sarà garantito un intervento tempestivo per debellare i fumi residui”

«Ho appena avuto un confronto per le vie brevi con il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per rappresentare le forti preoccupazioni che continuano a giungermi dai cittadini di Melilli e delle zone limitrofe, ancora alle prese con i fumi e l’aria insalubre sprigionati dall’incendio all’Ecomac». Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, intervenendo sull’emergenza ambientale che da giorni interessa l’area industriale di Augusta, la quale nel frattempo ha depositato in Senato un’interrogazione sull’accaduto al Ministro dell’Ambiente e la cui risposta sarà a breve comunicata.

«Le segnalazioni, accompagnate da immagini eloquenti, mostrano che l’incendio non è ancora completamente domato e che la situazione resta critica sul piano ambientale e sanitario. Comprendo e condivido l’allarme della popolazione. Per questo – conclude la Senatrice – mi sono tempestivamente attivata, ricevendo dal Presidente Schifani piena disponibilità e rassicurazioni su un rapido e concreto intervento, a tutela della salute pubblica. Siamo perfettamente allineati su un principio inderogabile: la salute dei cittadini viene prima di tutto. Sono certa che tutte le autorità competenti, garantiranno un intervento tempestivo, assicurando sia la messa in sicurezza dell’area che un costante monitoraggio della qualità dell’aria».