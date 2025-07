Incendio Augusta, Ternullo (FI): “Seguito costante con le autorità locali. Massima attenzione alla salute dei cittadini”

“Seppure non trovandomi a Melilli, sono in costante contatto con il prefetto di Siracusa, dott. Giovanni Signer, con il sindaco di Melilli, l’on. Giuseppe Carta, e con il capo della Protezione Civile di Melilli, Gaetano Albanese, per seguire da vicino l’evolversi del grave incendio divampato oggi all’interno di un centro di smaltimento nei pressi della zona industriale di Augusta. Una situazione che desta forte preoccupazione, soprattutto per le possibili ricadute ambientali e sanitarie”. Lo dichiara la senatrice Daniela Ternullo in merito al rogo che ha coinvolto rifiuti plastici generando una fitta colonna di fumo nero visibile anche da grande distanza.

“Il prefetto mi ha confermato che i Vigili del Fuoco sono già al lavoro con tre squadre operative sul posto e che è stato richiesto l’intervento di un mezzo speciale per aumentare l’efficacia dell’azione di contenimento delle fiamme. Arpa sta predisponendo le valutazioni per l’emissione di un’ordinanza che potrebbe imporre la chiusura di porte e finestre a Melilli e nei Comuni limitrofi, solo a scopo precauzionale. Per fortuna – riferiscono i tecnici – la massa gassosa è molto volatile, e questo potrebbe favorirne la dispersione. Ma la situazione resta sotto monitoraggio costante”.

“Il mio pensiero – prosegue la senatrice – va alle famiglie e ai tanti giovani che si trovavano oggi nelle zone colpite dal fumo. Il vento da nordest purtroppo non sta aiutando, e comprendo l’ansia e il timore di quanti stanno assistendo con apprensione a queste ore. Spero davvero che nessun lavoratore si trovasse nelle immediate vicinanze e che nessuno abbia riportato ferite. In questo momento servono cautela, responsabilità e una piena collaborazione istituzionale per tutelare al meglio la salute dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente”.

“Voglio però sottolineare – conclude la Senatrice – che l’Amministrazione comunale, nella persona del sindaco Carta, si sta dimostrando attenta e presente fin dalle prime ore. È fondamentale in momenti come questi evitare ogni forma di populismo o strumentalizzazione politica: non è il tempo delle polemiche, ma della responsabilità e dell’unità. Serve coesione istituzionale e vicinanza concreta ai cittadini. Ricordo infatti che si tratta di un capannone privato, e non di una struttura pubblica, ad essere stato coinvolto nell’incendio.”