Noto: pappagallino maltrattato per scattare foto con i turisti. LNDC Animal Protection denuncia e chiede controlli sistematici contro lo sfruttamento degli animali per fini turistici

LNDC Animal Protection esprime sdegno e preoccupazione per quanto accaduto a Noto, in provincia di Siracusa, dove un giovane di 27 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per maltrattamento di animali e detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura. L’uomo utilizzava un pappagallino di razza Agapornis come attrazione per i turisti, nascondendolo in un marsupio e offrendosi di scattare fotografie con i passanti in cambio di denaro

Siracusa, 28 maggio 2025 – L’episodio è stato scoperto grazie all’intervento degli agenti del Commissariato di Noto che, durante un controllo nel centralissimo corso Vittorio Emanuele, hanno notato l’animale chiuso nel marsupio senza possibilità di movimento né di adeguata aerazione. L’uccello è stato prontamente sequestrato e affidato temporaneamente a un agente di Polizia che se ne prenderà cura fino a nuove disposizioni da parte delle autorità competenti.

LNDC Animal Protection condanna fermamente l’episodio e sporge denuncia per garantire che il responsabile venga perseguito secondo quanto previsto dal codice penale in materia di maltrattamento e sfruttamento di animali.

“È inaccettabile che animali innocenti vengano utilizzati come strumenti per l’intrattenimento e il profitto, senza alcun rispetto per il loro benessere psicofisico. Il caso di Noto non è purtroppo un fatto isolato”, afferma Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Gli animali non sono oggetti e non possiamo più assistere al loro sfruttamento per attrarre turisti o mendicare denaro. Questa pratica deve essere contrastata con forza e decisione”.

LNDC Animal Protection rivolge un appello alle amministrazioni locali e alle forze dell’ordine affinché vengano predisposti controlli regolari e sistematici nei centri turistici, soprattutto in vista della stagione estiva, durante la quale queste forme di sfruttamento tendono ad aumentare.

L’associazione ringrazia la Polizia di Stato per l’intervento tempestivo e ribadisce il proprio impegno costante per la tutela di tutti gli animali, anche attraverso azioni legali e attività di sensibilizzazione della cittadinanza.