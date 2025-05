“Desidero fare i miei più sinceri auguri a Palella Holdings per l’importante acquisizione del quotidiano La Sicilia, storica voce dell’informazione siciliana. È bello vedere che a investire su un pezzo così importante dell’identità siciliana sia un imprenditore nato ad Acireale, Salvatore Palella, persona seria che stimo da sempre e oggi impegnato in tante attività internazionali. In questa nuova fase auguro alla redazione e alla nuova proprietà buon lavoro e pieno successo. Con l’auspicio che La Sicilia continui a essere una voce autorevole, vicina al territorio e, soprattutto, che l’informazione resti sempre libera, e al servizio dei cittadini”. Lo afferma il deputato regionale Gianfranco Miccichè.

condividi su: