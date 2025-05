“Con il voto favorevole dell’aula al ddl stralcio sulla sanità è finalmente ufficiale l’aumento del 10% del budget di salute destinato dalle Asp ai disabili psichici. È una grossa conquista per tante famiglie che potranno contare su maggiori risorse per far curare i propri cari con disagio psichico grazie a progetti terapeutici individualizzati finalizzati all’inclusione sociale. Questo enorme passo avanti concretizza gli sforzi che, come Movimento, da anni facciamo in questo settore, finora trascurato dalla politica”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.

“Parecchio importante, sul fronte della trasparenza – continua Antonio De Luca – un’altra norma approvata grazie ad un nostro articolo che prevede l’obbligo per l’assessore alla Salute di presentare annualmente alla commissione sanità dell’Ars una relazione sullo stato e sulle modalità di spesa dei budget di salute da parte delle Asp siciliane”.

“Siamo soddisfatti – conclude Antonio De Luca – di questi risultati, anche se è ancora lunga la strada da percorrere per dare alle famiglie le tantissime risposte che attendono da anni. Bisogna, inoltre, sollecitare l’applicazione delle norme esistenti, spesso disattese. In Sicilia il budget di salute, grazie a un emendamento del M5S, esiste ormai da diversi anni, ma troppo spesso viene ignorato, anche se, dietro nostra insistenza, recentemente abbiamo notato un certo risveglio da parte di alcune Asp”.