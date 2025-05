Forza Italia “Da Gruppi Parlamentare, grande sostegno e fedeltà a Schifani”

“È spiacevole notare come alcuni colleghi di Forza Italia sembrino non essere soddisfatti di quanto il partito ha fatto e sta facendo in Sicilia in questi mesi, mettendo addirittura in discussione la lealtà del nostro Gruppo nei confronti del Presidente Schifani.

Quel che è certo, è che queste polemiche non faranno venir meno, ma anzi rafforzeranno il supporto e la lealtà che da parte di tutti noi c’è stato e ci sarà verso il lavoro svolto dal Presidente Schifani a livello amministrativo e da Marcello Caruso a livello politico e di radicamento territoriale del partito.

L’esperienza siciliana di Forza Italia, lo confermano i risultati elettorali e i riconoscimenti avuti dal Governo Schifani, rappresenta l’esempio migliore di quel partito del buon governo e dei valori popolari pensato e voluti da Silvio Berlusconi.

Di fronte a questi inequivocabili risultati, lascia spiazzati e sinceramente addolorati vedere come da parte di qualcuno vengano soltanto critiche gratuite e immotivate, invece di un riconoscimento e apprezzamento per coloro che questo lavoro hanno determinato, ovviamente in un contesto di squadra che coinvolge centinaia di amministratori, parlamentari e semplici attivisti e militanti.

Una mancanza di apprezzamento e gratitudine sinceramente incomprensibile e inaccettabile.”

Lo dichiarano i deputati e le deputate del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana.