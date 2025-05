Bonus caro energia. Di Paola (M5S): Lo chiediamo da anni. Intervento Tamajo tardivo, risorse arrivino subito alle imprese

Palermo 15 maggio 2025 – “Da 3 anni con atti parlamentari ed emendamenti nelle finanziarie chiediamo alla Regione Siciliana di aiutare le imprese a mitigare gli effetti del caro energia. Quello che Schifani e soci avevano deliberato nel 2022 in seguito a quanto chiedevamo a gran voce sia noi che le imprese, era stato invece un intervento esiguo e tardivo. Oggi l’assessore Tamajo annuncia entusiasticamente una rimodulazione di fondi per aumentare budget ed un allargamento della platea. Tutto fantastico se non fosse che parla di fondi POC, ovvero fondi europei che necessitano dei passaggi burocratici a Bruxelles ed al governo nazionale. Iter che ammesso vada in porto, potrebbe durare anni. Il nostro impegno invece sarà affinché questi soldi possano arrivare subito alle imprese”.

Lo dichiara il coordinatore regionale del M5S e vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola a proposito dell’annuncio, da parte dell’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, della riprogrammazione delle risorse destinate al bonus regionale sul caro energia.

“La destra al governo purtroppo ci ha abituato a tutto. Basti ricordare che l’aumento dei costi della materia energetica nel nostro Paese è dovuto ad un conflitto sostenuto proprio dalla premier Meloni – conclude Di Paola”.