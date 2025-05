10eLotto: in Sicilia doppietta da 120mila euro

La fortuna bacia la Sicilia. Nel concorso del 10eLotto di martedì 13 maggio 2025, come riporta Agipronews, vinti complessivamente 120mila euro: il più alto di giornata – da 100mila euro – è stato realizzato a Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna, grazie a un 9 ‘Doppio Oro’ in Piazza della Repubblica. A Palermo, invece, colpo da 20mila euro con un 9 in Piazza Leoni. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,51 miliardi da inizio anno.

