Eurovision 2025, LeoVegas pronostica la seconda semifinale

Israele, Finlandia, Austria, Malta, Australia e Repubblica Ceca pronti a conquistare la scena, mentre Georgia e Montenegro alzano bandiera bianca

Milano, 14 maggio 2025 – Dopo aver scoperto i primi dieci semifinalisti dell’Eurovision 2025 gli occhi ora sono tutti puntati sulla serata di domani. Chi riuscirà a conquistarsi un posto per il 17 maggio? Secondo i pronostici di LeoVegas.it Israele, Finlandia e Austria, tutti offerti a 1.01,possono giàfesteggiare la qualifica in finale accompagnati da Malta (1.05), Australia (1.15) e Repubblica Ceca (1.16). Questi paesi sono determinatissimi a portare a casa la loro prima vittoria al Song Contest, obiettivo che condividono anche con la Lituania offerta a 1.25 per passare il turno.

Con la stessa quota anche la Grecia è tra le favorite per l’accesso alla finalissima, seguita dal Lussemburgo (1.50) che quest’anno, con la cantante e polistrumentista Laura Thorn, riporta il suo Paese sul palco dell’Eurovision per il secondo anno consecutivo, dopo una lunga assenza durata dal 1993 al 2023. In bilico per la conquista del decimo posto ci sono invece Serbia e Lettonia che, rispettivamente offerte a 1.90 e 1.95 dovranno puntare tutto sulle performance dei loro artisti Princ e Tautumeitas.

Quali sono invece i paesi che quasi certamente non riusciranno a qualificarsi per la finale? La Georgia (1.03), che punta su una ballad emozionante interpretata da Mariam Shengelia e il Montenegro (1.04) che torna in gara dopo due anni rappresentato da Nina Žižić.

Non ci resta che aspettare che i riflettori si accendano anche sulla seconda semifinale per scoprire se la Svezia continuerà a essere la principale favorita per il trionfo di questa 69edizione.

