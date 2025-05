Ex Fiat Termini, stravolto assetto della società chiamata a rilanciare area industriale. Sunseri (M5S): “A che gioco giochiamo? Tamajo e Schifani vengano a riferire all’Ars”

“Apprendiamo dalla stampa che l’assetto della società chiamata al rilancio industriale dell’area ex Fiat di Termini Imerese è stato stravolto. Pelligra avrebbe mantenuto solo il 10 per cento delle quote della nuova impresa. A che gioco giochiamo? I cittadini hanno bisogno di chiarezza e certezze dopo tantissime prese in giro e solenni impegni puntualmente seguiti dal nulla. Non vorremmo rivivere un’altra pagina triste. Per questo chiediamo che il presidente Schifani e l’assessore Tamajo vengano a riferire all’Ars. Intanto, sulla vicenda ho presentato una richiesta di audizione in commissione”.

Lo afferma il deputato M5S all’Ars Luigi Sunseri.

condividi su: