Decreto Bollette, Ternullo (FI): “Una vittoria di buonsenso a tutela delle nostre comunità”

“L’approvazione definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge di conversione del decreto bollette rappresenta un risultato di straordinaria importanza per i territori costieri e per la Sicilia in particolare. Il riconoscimento del parere preventivo delle Regioni nel rilascio delle autorizzazioni per i parchi eolici marini galleggianti è una conquista di civiltà istituzionale e di rispetto per le prerogative regionali. Una norma che restituisce voce ai territori, che rafforza la concertazione e che tutela le comunità locali e le categorie produttive.” Lo dichiara la senatrice Daniela Ternullo di Forza Italia, esprimendo grande soddisfazione per l’esito parlamentare che ha visto protagonista il Partito azzurro.

“Il nostro plauso va al presidente Renato Schifani, unico tra i presidenti di Regione ad aver impugnato il decreto legislativo 190/2024 davanti alla Corte Costituzionale, dimostrando coraggio e visione. Grazie al suo impegno, oggi le Regioni, e con esse i cittadini, tornano ad avere un ruolo centrale nelle scelte che riguardano il proprio sviluppo e il proprio ambiente.”

“Forza Italia ha lavorato con determinazione per arrivare a questo traguardo – conclude la senatrice – perché crede in un modello di crescita sostenibile, condiviso e rispettoso delle identità locali. È un segnale importante per le famiglie, per le imprese del mare e della pesca, per i lavoratori e per tutti coloro che credono che la transizione ecologica debba andare di pari passo con la tutela del territorio e dei suoi diritti.”