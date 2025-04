Michelin è felice di annunciare che la selezione 2026 della Guida MICHELIN Italia verrà presentata a Parma, in Emilia-Romagna.

Una conferma per la regione – che lo scorso anno ha ospitato l’edizione dei 70 anni a Modena – e un ritorno nella città ducale, capitale della Food Valley regionale e Città Creativa per la Gastronomia UNESCO, dopo le tre edizioni che l’hanno vista protagonista dal 2016 al 2018. La MICHELIN Guide Ceremony Italy si terrà mercoledì 19 novembre 2025 al Teatro Regio.

Durante la cerimonia verranno svelate le nuove Stelle MICHELIN, le nuove Stelle Verdi, i premi speciali Sommelier Award, Service Award, Young Chef Award e Mentor Chef Award, oltre alla distinzione Passion Dessert, il riconoscimento conferito ai ristoranti che offrono una vera e propria esperienza per l’alta qualità della proposta dei dessert.

Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida MICHELIN commenta: “Siamo lieti di tornare in Emilia-Romagna e nella città di Parma, due destinazioni rinomate a livello internazionale per il loro ricco patrimonio culinario, per svelare la prossima selezione italiana di ristoranti della Guida MICHELIN. Dai rinomati prodotti tipici alle ricette iconiche, dalle caratteristiche vigne ai grandi ristoranti, questa terra ha dato vita ad alcuni dei tesori gastronomici più iconici d’Italia. Parma, con il suo status di Città Creativa per la Gastronomia UNESCO, incarna perfettamente l’eccellenza della regione, rendendola una cornice naturale e stimolante per la nostra celebrazione dei migliori talenti culinari del paese.”

Roberta Frisoni, Assessora Regionale al Turismo, commenta: “Siamo estremamente felici di poter nuovamente ospitare la presentazione della Guida MICHELIN. Per la sua continua ricerca di innovazione e grande cura dei particolari da una parte, ed esaltazione della genuinità delle materie prime, valorizzazione e custodia della tipicità e delle tradizioni dall’altra, la cucina stellata ha un ruolo ed un valore centrali per la tavola dell’Emilia-Romagna. Si tratta anche di un potente attrattore turistico, di portata internazionale: ogni anno sono tanti gli ospiti stranieri e non, che una volta alzati da tavola vanno alla scoperta non solo della nostra Food Valley unica, ma anche delle Città d’Arte, della Motor Valley e di tanto altro, generando presenze turistiche e creando un indotto rilevante per il territorio».

«Siamo l’unica regione – prosegue l’Assessore Regionale ad Agricoltura, Caccia, Pesca e rapporti con l’UE, Alessio Mammi – unita da una strada, la via Emilia, da Piacenza a Rimini. La via, le comunità che la caratterizzano con la loro accoglienza, sono un tratto distintivo unico. L’Emilia-Romagna è la Food Valley d’Italia con le sue 44 produzioni DOP e IGP che valgono 3,6 miliardi di euro alla produzione su 8,5 miliardi a livello nazionale. Il comparto agro-alimentare della nostra regione nel suo complesso vale 34 miliardi di euro, di cui quasi 10 miliardi esportati, ed è la seconda voce di export dopo la meccanica. Un patrimonio immenso che coniuga qualità, tradizione e innovazione e che i nostri chef sanno esaltare al meglio. È innegabile: cibo, vino e motori sono identità del nostro territorio, una peculiarità che garantisce occupazione, competitività delle imprese e benessere sociale. Un grazie alla Guida MICHELIN per aver scelto ancora una volta l’Emilia-Romagna.”

La cerimonia di presentazione della Guida MICHELIN Italia 2026 sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube MICHELIN Guide e sulla pagina Facebook Michelin Italia, consentendo a tutti gli appassionati di vivere in diretta le emozioni di questo prestigioso evento.

Come di consueto, al termine dell’evento la nuova selezione sarà disponibile sul sito e sull’app della Guida MICHELIN.