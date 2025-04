Il provvedimento arriva subito dopo il costruttivo incontro con i vertici dell’ASP etnea promosso dall’on. Antonio De Luca, primo firmatario del disegno di legge sul budget di salute mentale, cui hanno preso parte anche le deputate catanesi Lidia Adorno e Jose Marano.



Catania, 7 aprile – Dopo l’incontro svoltosi nei giorni scorsi nella sede dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, promosso dall’on. Antonio De Luca, Capogruppo all’ARS del M5S e primo firmatario del disegno di legge sul budget di salute mentale, arrivano i primi esiti positivi di questo confronto con il Direttore Generale dell’Asp di Catania Giuseppe Laganga Senzio insieme al Direttore Sanitario Giuseppe Angelo Reina, al Direttore Dipartimento di Salute mentale Carmelo Florio. Presente anche lo psichiatra Fiorentino Trojano, componente del Comitato salute mentale dell’Assessorato regionale.

L’on. Antonio De Luca, annuncia: “L’Asp catanese ha prontamente emanato una delibera che le famiglie attendevano da tempo con cui inizia il percorso per l’affidamento dei budget di salute. Questo provvedimento è il primo e fondamentale atto per chiedere agli enti co-gestori iscritti all’albo del DSM di offrire la loro disponibilità a partecipare all’assegnazione di questi budget, definendo a quali assi partecipare. Gli enti, adesso, hanno 30 giorni di tempo per aderire e, successivamente, dovranno seguire tutti gli atti per assegnare i singoli budget”.

“Sono soddisfatto di questa delibera che rappresenta il primo passo per assegnare nel territorio catanese questi budget. Questa è la dimostrazione che, con il dialogo e il confronto costruttivo con i vertici delle Aziende Sanitarie, si possono ottenere risultati concreti per il bene dei cittadini e ringrazio il management etneo per aver dato subito seguito alle nostre richieste. L’incontro di Catania ha rappresentato il primo appuntamento di una serie di incontri che effettuerò in tutta la Sicilia per incontrare le singole aziende sanitarie provinciali e le associazioni di famiglie e cooperative che si occupano di sanità mentale, al fine di verificare qual è lo stato dell’arte in questo ambito e le criticità presenti nelle nove province della regione”, conclude il deputato messinese.

All’appuntamento erano anche presenti le deputate regionali catanesi del MoVimento 5 Stelle, Lidia Adorno e Jose Marano.

L’on. Marano dichiara: “La pubblicazione, da parte dell’Asp di Catania, della delibera per assegnare il budget di salute mentale è certamente una buona notizia e auspichiamo rappresenti l’inizio di un nuovo corso che punti ad una Sanità più efficiente ma soprattutto più vicina ai cittadini e più capace di ascoltare i loro bisogni”.

La deputata Adorno aggiunge: “Durante l’incontro con l’Asp di Catania sono state poste le basi per ottenere risultati concreti. È significativo che l’ente abbia quasi triplicato il numero dei budget di Salute destinati all’utenza tramite la manifestazione di interesse. Il disegno di legge presentato dal MoVimento 5 Stelle, a firma di Antonio De Luca, si è rivelato un intervento necessario”.