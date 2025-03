Interruzione sulla A18 Catania-Messina, l’onorevole Giuseppe Zitelli sollecita interventi: “Disagi per gli automobilisti da oltre un anno, si provveda a eliminare il restringimento”

Un’interrogazione con risposta urgente scritta per chiedere al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e all’assessore regionale dei Trasporti e delle Infrastrutture Alessandro Aricò un intervento immediato per eliminare l’interruzione, in corso da oltre un anno, sull’autostrada A18 Catania-Messina, tra gli svincoli di Giarre e Acireale, in direzione del capoluogo etneo.

A presentarla è stato il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Zitelli, a seguito delle numerose proteste da parte degli automobilisti, costretti a subire code interminabili con tempi di percorrenza lunghissimi.

“Il restringimento – spiega il parlamentare – interessa circa settecento metri di carreggiata, provocando forti rallentamenti nei periodi di intenso traffico autostradale”.

“Si tratta, tra l’altro – precisa Giuseppe Zitelli – di un’autostrada a pagamento: all’orizzonte non sembra esservi soluzione, in considerazione dell’assenza, a oggi, di cantieri attivi”.

“Chiedo pertanto all’assessore di competenza Alessandro Aricò, sempre molto attivo e sollecito nella risoluzione dei disagi che riguardano la viabilità – conclude l’onorevole – se non ritenga improcrastinabile sollecitare un intervento al Consorzio Autostrade Siciliane che gestisce l’importante tratto interessato dall’interruzione, affinché provveda in tempi rapidissimi a eliminare il restringimento, anche tenendo conto dell’approssimarsi della stagione estiva che registra un aumento esponenziale del traffico automobilistico sulla A18”.