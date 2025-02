[Sicilia] Regione. Caruso (FI): “Barbagallo mente sapendo di mentire. Nessun decreto è fermo nei cassetti”

“Anthony Barbagallo continua nella sua opera di mistificazione della realtà, mentendo sapendo di mentire. Non solo non sa di cosa parla, ma con le sue dichiarazioni irresponsabili rischia di alimentare tensioni sociali, esattamente come già fatto da Repubblica.”

Lo dichiara il Segretario regionale di Forza Italia Marcello Caruso.

” È falso – prosegue Caruso – sostenere che vi siano decreti bloccati nei cassetti della Regione. Il governo Schifani ha messo in campo misure finanziarie per il sociale come mai prima d’ora. Barbagallo si rende complice di un vero e proprio tradimento della realtà. Anziché occuparsi dei problemi concreti della Sicilia, preferisce distorcere i fatti per mera propaganda politica.

Forza Italia e il governo regionale continueranno a lavorare nell’interesse dei cittadini, senza farsi distrarre da chi punta solo a creare confusione per mascherare la propria inconsistenza politica”.