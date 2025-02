DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Noi sottoscritti, Luciano Bellomo, Fabio Iacono e Antonio Orlando, in riferimento alle recenti notizie apparse sui media, riteniamo doveroso precisare quanto segue:

Le dichiarazioni da noi rilasciate si riferiscono esclusivamente alle esperienze politiche maturate nel periodo 2017-2022 durante l’Amministrazione comunale di Avola sotto la guida di Luca Cannata. Evidenziamo che siamo stati contattati telefonicamente dai giornalisti nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio, all’indomani della nostra adesione a Forza Italia, in seguito a circostanze di cui ancora oggi ignoriamo l’origine.

Teniamo a sottolineare che le nostre dichiarazioni sono perfettamente in linea con quanto affermato dagli assessori Paolo Iacono e Deborah Rossitto, attualmente in carica e notoriamente vicini al deputato Luca Cannata. Questo elemento conferma in modo inequivocabile che non si tratta di una rivalsa politica o di astio personale, bensì di un resoconto oggettivo di fatti e circostanze realmente accadute.

Respingiamo fermamente ogni tentativo di strumentalizzare le nostre dichiarazioni o di collegarle alla nostra recente adesione a Forza Italia. La nostra testimonianza si basa esclusivamente su esperienze dirette e fatti concreti verificatisi durante il nostro mandato amministrativo.

Avola, 20 febbraio 2025

Luciano Bellomo

Fabio Iacono

Antonio Orlando