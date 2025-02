Modello Caivano a Catania, Adorno (M5S ARS): “Potenziamo il Commissariato di San Cristoforo”

La parlamentare regionale catanese ha inviato una nota al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. “Rafforzare quel presidio è l’investimento più duraturo, in legalità e sicurezza, per il quartiere”

CATANIA – “San Cristoforo ha bisogno di una presenza più forte dello Stato. Il Commissariato di Polizia è un punto di riferimento importante per il quartiere e, in concomitanza con l’arrivo dei fondi dal Decreto Caivano, dobbiamo rafforzarlo”.

Lo ha dichiarato la parlamentare del Movimento Cinque Stelle all’Ars, Lidia Adorno, annunciando di aver inviato una nota al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, affinché presti attenzione alla necessità di potenziare il presidio di Ps nella zona e se ne faccia portavoce presso il Governo nazionale.

Un Commissariato di Polizia con più agenti è essenziale anche in vista dell’applicazione del Decreto Caivano. “Possiamo pensare di migliorare un quartiere come San Cristoforo investendo fondi su nuove e vecchie progettualità, ma è essenziale rassicurare, d’ora in poi, con decisione, chi ci vive e lavora, dando certezza di una maggiore presenza dello Stato tramite le forze di Polizia”.

Per la deputata pentastellata catanese del M5S all’Ars, rafforzare il Commissariato di San Cristoforo permetterebbe di capitalizzare il modello Caivano. “Questa non è solo una questione di ordine pubblico – ha dichiarato Lidia Adorno – ma si tratta del maggiore e più duraturo investimento sul futuro del quartiere. È un segnale chiaro di attenzione da parte dello Stato per i cittadini onesti”.

