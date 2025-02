ON. IDA CARMINA (M5S): “APPROVATO ODG PER I COMUNI IN PRIMA LINEA SULL’EMERGENZA MIGRATORIA” 

“Il Governo ha accolto il mio impegno, presentato nell’ambito del decreto PNRR, per garantire risorse adeguate ai comuni che ogni giorno affrontano l’emergenza migratoria.

Un risultato importante, frutto di un lavoro costante per dare risposte concrete ai territori che da troppo tempo sono lasciati soli a gestire una pressione insostenibile.

Con questo impegno, il Governo riconosce finalmente la necessità di sostenere le amministrazioni locali con fondi dedicati per contrastare il degrado sociale, il disagio giovanile e la vulnerabilità che spesso si creano nei territori di confine e nelle città più esposte e pone parziale rimedio ad un torto subito da questi comuni in sede di Legge di Bilancio che non aveva reiterato il sostegno erogato nei due anni precedenti su mio emendamento.

Non possiamo accettare che i comuni di Porto Empedocle, Lampedusa, Trapani, Pantelleria, Linosa, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Trieste e Gradisca d’Isonzo continuino a sopportare da soli il peso di un fenomeno che riguarda tutto il Paese.

L’accoglimento del mio ordine del giorno è un primo passo concreto: servono risorse per garantire sicurezza, integrazione e tutela del tessuto sociale.

Continuerò a vigilare affinché questo impegno si traduca in interventi reali e immediati, perché non possiamo permettere che l’emergenza si trasformi in abbandono.

Questa è una battaglia di giustizia per i nostri territori: lo Stato deve fare la sua parte”.

Lo afferma con una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina.