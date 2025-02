Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Di Paola riceve CGIL Sicilia: “Convergenza su piattaforma programmatica” 

Palermo 19 febbraio 2025 – Una delegazione della CGIL Sicilia, coordinata dal segretario generale per la Sicilia Alfio Mannino, è stata ricevuta questa mattina dal vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola. Nel corso dell’incontro, erano presenti anche i componenti della segreteria regionale della CGIL Ignazio Giudice, Angela Biondi, Francesco Lucchesi e Gabriella Messina ed i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno, Angelo Cambiano, Cristina Ciminnisi, Adriano Varrica, Roberta Schillaci, Luigi Sunseri, Stefania Campo e Carlo Gilistro. Il coordinatore regionale del M5S Di Paola, ha accolto la piattaforma programmatica della CGIL Sicilia sui temi della sanità, della formazione professionale, del contrasto allo spopolamento, delle infrastrutture e del lavoro.

“Si tratta di temi di assoluta cogenza per la nostra Isola – ha detto Di Paola a margine dell’incontro – sui quali contiamo di basare la nostra futura agenda di governo della Regione Siciliana. Una situazione di convergenza di intenti che combaciano con la nostra azione politica. L’incontro odierno è stato un prezioso momento di definizione di un quadro generale che condividiamo appieno e di cui daremo concretezza già nelle prossime settimane. Per questa ragione, conto di estendere l’invito ad una rappresentanza della CGIL a voler unirsi a noi all’annunciato incontro che terremo in una abbazia in Sicilia con le forze progressiste, popolari alternative alle destre di Schifani e Meloni in regione. Nel frattempo saremo lieti di accogliere il segretario generale Alfio Mannino e gli altri componenti dell’associazione datoriale, alla prossima assemblea territoriale regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia, dove affronteremo il tema della sanità e dove stileremo le proposte” – ha detto Di Paola.