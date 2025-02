LA MANIFESTA INCAPACITÀ DEL GOVERNO SCHIFANI METTE A RISCHIO I FONDI EUROPEI PER LA SICILIA. GOVERNO NAZIONALE INTERVENGA SUBITO”

“L’inaccettabile inerzia del governo Schifani sta mettendo a rischio centinaia di milioni di euro destinati alla Sicilia attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027. Un danno gravissimo che potrebbe privare l’Isola di risorse indispensabili per colmare il divario infrastrutturale con il resto del Paese.

Di fronte a un avanzamento nazionale della spesa dei fondi di coesione pari al 3,39%, la Sicilia è ferma a zero. Questo dato fotografa la drammatica incapacità amministrativa della giunta Schifani, che non è stata nemmeno in grado di selezionare progetti adeguati per il territorio: nessun intervento è stato previsto per la grave emergenza idrica dell’Isola, né per le province centro-meridionali che soffrono da anni per la mancanza di investimenti in infrastrutture e servizi.

La situazione è ancora più grave per vista la parziale sovrapposizione delle scadenze tra PNRR e FSC, con il rischio concreto che le risorse vadano perse a causa dell’inefficienza della Regione Siciliana.

Se il governo Schifani non è in grado di garantire la realizzazione degli interventi finanziati con fondi europei, è doveroso che il governo nazionale eserciti i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

È quanto ho chiesto con un’interrogazione parlamentare alla presidente Meloni. Non possiamo permettere che, per l’incapacità politica e amministrativa di chi governa la Sicilia, la nostra regione perda l’ennesima occasione di sviluppo.

L’Europa e lo Stato mettono a disposizione risorse fondamentali, ma serve una gestione seria ed efficiente. Schifani e il suo governo dimostrano ogni giorno di non essere all’altezza. La Sicilia non può più aspettare: il governo nazionale intervenga subito.”

Lo afferma in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina.