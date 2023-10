Ugl Molise. Giovanni Silvaroli è il nuovo Segretario Regionale

L’Ugl Regionale del Molise ha il nuovo Segretario, si tratta di Giovanni Silvaroli. Presso la sede provinciale della UTL Campobasso, si è svolto il V° Congresso Confederale alla presenza di delegati, Segretari Nazionali, politici e simpatizzanti. Silvaroli è stato eletto a guidare una nuova squadra e un nuovo gruppo dirigente per i prossimi quattro anni, nel segno della continuità, con un forte radicamento nel territorio e nei posti di lavoro di tutti i comparti molisani. Un metalmeccanico alla guida regionale dell’organizzazione dell’Unione Generale del Lavoro, classe 1967, dipendente Stellantis Termoli (CB), dottore laureato in Legge, il neo Segretario da anni è impegnato in Ugl in diversi ruoli, svolti in maniera egregia tanto da essergli riconosciuti per l’elezione a Segretario.

Il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera presente alla Kermesse congressuale non nasconde la propria soddisfazione:”Congratulazioni al Segretario Giovanni Silvaroli, da oggi lavorerà a 360° su tutto il territorio Regionale del Molise. Sono felice di poter affermare con orgoglio che ancora un metalmeccanico và a guidare la URL Regionale, segno che la federazione che guido a livello nazionale sta’ sfornando dirigenti che dovuto al loro passato di esperienze, riescono a affermarsi non solo tra e nei metalmeccanici bensì, nella conoscenza di tutte le altre tipologie di federazioni. Auguri, un ringraziamento speciale a tutti i dirigenti territoriali e regionali presenti: vogliamo continuare e saremo comunque sempre un punto di riferimento dei lavoratori metalmeccanici. Con Silvaroli al comando, il Molise cambia pagina – conclude Spera -: dibatteremo con il mondo datoriale d’oggi in poi, concentrati sulla transizione ecologica, la formazione e riqualificazione dei lavoratori, Pnrr e crisi aziendali senza abbassare, minimamente lo sguardo, sulla sicurezza del lavoro”.

