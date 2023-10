Montevago, sindaco: nostra concittadina Rita Balistreri tra i migliori ricercatori del mondo, grazie per l’importante contributo alla sanità pubblica

“Congratulazioni alla nostra concittadina Rita Balistreri e a tutti i quarantasei ricercatori del Policlinico di Palermo considerati tra i migliori del mondo secondo la nuova World’s Top 2% Scientist, la classifica mondiale delle scienziate e degli scienziati con livello più elevato di produttività scientifica elaborata dalla Stanford University”.

Lo scrive in una nota il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, esprimendo soddisfazione per la ricercatrice montevaghese che ha già ricevuto diversi riconoscimenti internazionali e che quest’anno si è piazzata al 18esimo della classica che include esclusivamente sino al 2% dei world’s top scientist, cioè il 2% dei migliori ricercatori al mondo e delle relative pubblicazioni scientifiche nell’anno a livello internazionale.

“Un ringraziamento alla dottoressa Balistreri, che conosciamo bene per la professionalità, la competenza, l’umanità da sempre messe al servizio della sanità pubblica, per l’importante contributo che continua a dare alla ricerca scientifica portando alto il nome del nostro paese”.

condividi su: