CALCIO, CAIATA (FDI): UN NUOVO  “CALCIOSCOMMESSE” 2.0

“Un nuovo “calcioscommesse” 2.0 che si abbatte sul mondo del calcio sprofonda l’intero sistema,Figc inclusa, in una voragine dalla quale si dovrà cercare di riemergere in tempi brevi.” A sostenerlo l’On. Salvatore Caiata -deputato di Fratelli d’Italia- che interviene sulle notizie di questi giorni in cui,sembrerebbe, i nomi noti dediti a scommettere contro regolamento rappresenterebbero solo la punta dell’iceberg del sistema marcio e ludopatico che non risparmia nemmeno la Nazionale. “Se è vero che già i risultati,ad oggi,del calcio italiano siano estremamente deludenti con questa nuova pubblicità negativa l’intero sistema rischia davvero il fallimento morale,di immagine e bilanci. Bisogna alzare-conclude Caiata- il livello di riflessione e comprendere che è ora di cambiare,di effettuare con i fatti le riforme sbandierate e cercare di risalire la cima in tempi rapidi. Dobbiamo tornare ad esultare per una Nazionale vincente, per un Campionato in cui compaiano i talenti del futuro e tutto ciò non puó prescindere da un ricambio gestionale che vada nella direzione auspicata”

