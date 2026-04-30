



Palermo, 30/04/2026. “L’ennesima occasione sprecata. Schifani poteva cogliere l’opportunità del rimpasto per ridare un minimo di credibilità al governo meno credibile della storia della Sicilia. Invece ha tenuto dentro due imputati, gli assessori Amata e Sammartino, e ha riportato dentro la Dc di Cuffaro che aveva fatto finta di defenestrare all’indomani dello scandalo che ha portato l’ex governatore agli arresti domiciliari e per il quale proprio nei giorni scorsi la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio.

I siciliani sono stanchi di questo governo che pensa solo alle poltrone e a salvaguardare gli interessi dei partiti che sostengono la squinternata maggioranza di Schifani. Ora basta fare orecchie da mercante, la nostra mozione di censura all’assessore Amata va portata subito in Aula. Chi vuole salvarla a tutti i costi e a dispetto degli interessi dei siciliani ci metta pubblicamente la faccia”.

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