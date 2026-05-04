Solidarietà del gruppo regionale M5S al consigliere comunale M5S di Caltagirone Claudio Panarello

Palermo 4 maggio 2026 – Il Movimento 5 Stelle Sicilia esprime solidarietà e vicinanza al consigliere comunale M5S di Caltagirone Claudio Panarello, per il vile atto incendiario alla sua attività imprenditoriale. “Un fatto gravissimo – dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia Nuccio Di Paola – che sarà certamente oggetto di indagine da parte degli inquirenti. Noi come M5S siamo da sempre vicini ai sindaci, ai consiglieri comunali che ogni giorno, talvolta loro malgrado, sono costretti a fronteggiare anche l’illegalità. Lo Stato deve fare sentire la sua presenza ai cittadini con uomini e mezzi adeguati. Un forte abbraccio a Claudio e a tutti i cittadini onesti di Caltagirone che sono certamente la stragrande maggioranza rispetto a chi ha realizzato il vile attentato incendiario. Forza Claudio siamo tutti con te” – conclude il coordinatore regionale M5S e vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola, riferendosi all’attentato incendiario che nella notte ha distrutto l’attività imprenditoriale del consigliere comunale di Caltagirone Claudio Panarello.

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