500 studenti siciliani domani a Milazzo per imparare a diventare imprenditori

Palermo, 4 maggio 2026 – Giovani a scuola di impresa che fanno pratica concreta. Circa 500 studenti di istituti scolastici delle province di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Ragusa e Siracusa,con 46 progetti di mini-imprese, parteciperanno domani, martedì 5 maggio, presso l’Itt “Ettore Majorana” di Milazzo, in via Tre Monti, 4, alla “Competizione territoriale Sicilia 2026”, tappa regionale dei “Campionati di imprenditorialità” – organizzati a livello nazionale da JA in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – i cui vincitori parteciperanno alla finale a Roma il 4 e 5 giugno prossimi.

Domani, nell’ambito dell’evento, il segretario generale di Unioncamere Sicilia, Santa Vaccaro, illustrerà ai ragazzi le opportunità del programma “Competenze per le imprese: strumenti per orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”, finanziato dal Fondo perequativo 2025/2026 di Unioncamere nazionale.

Il programma mette a disposizione di aspiranti neoimprenditori, siano essi studenti, lavoratori o inoccupati/disoccupati, tutti gli strumenti del sistema camerale in materia di occupazione e imprenditorialità, fra cui la piattaforma “Servizio nuove imprese”. Si tratta di un mix fra incontri, seminari, orientamento, formazione e assistenza all’avviamento di un’attività economica, che già negli anni passati ha favorito la nascita di numerose realtà a gestione giovanile.