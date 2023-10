Misura cautelare per la sparatoria in villa

I Carabinieri della Stazione di Torano Castello, coadiuvati da personale del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Rende, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di un 20enne, originario di Cerzeto, indagato per il reato di lesioni personali aggravate e detenzione illegale e porto abusivo di arma da sparo in luogo aperto al pubblico. Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato che lo stesso è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito. Il provvedimento scaturisce all’esito delle indagini avviate nella serata del 1° settembre 2023, allorquando i militari dell’Arma sono intervenuti nei pressi della villa comunale, ove erano stati esplosi due colpi d’arma da fuoco con il conseguente ferimento di 7 giovani, di cui 3 minori. I successivi accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cosenza, hanno consentito di appurare che l’indagato, ritenendo di vantare un credito per questioni private nei confronti di uno dei giovani feriti, la sera del 1° settembre scorso si è recato a bordo di autovettura nei pressi della villa comunale, esplodendo due colpi calibro 12 con un fucile e determinando il lieve ferimento degli astanti. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Cosenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

