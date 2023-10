Ministero della pace. Il 2 ottobre all’Ars il convegno che illustra la proposta e la campagna nazionale promossa da enti ed associazioni culturali e del terzo settore

Lunedì 2 ottobre, a partire dalle alle ore 10, presso la sala Piersanti Mattarella dell’ARS un gruppo di enti culturali e associazioni del terzo settore illustreranno la campagna nazionale per l’istituzione di un Ministero della Pace.

Un incontro e un confronto perché il progetto politico di un Ministero della Pace, coltivato da mesi, divenga concreto e non sia percepito come mera indicazione, marginale e utopica, di buone intenzioni.

Il convegno, dal titolo «Ministero della Pace. La non violenza: stile di una politica per la pace» è stato proposto dalla rete di associazioni promotrici della campagna per il Ministero della Pace, accolto e promosso dal gruppo parlamentare regionale del M5S, e patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana e dalla Regione Siciliana.

Nel corso dell’incontro, i relatori e gli esperti, approfondiranno la proposta, definiranno le possibili competenze del Ministero e degli assessorati alla pace nei territori.

Apriranno il convegno con i saluti istituzionali, la deputata M5S Cristina Ciminnisi, il vice presidente dell’Ars Nuccio Di Paola e il presidente dell’Anci Sicilia, Paolo Amenta. Le conclusioni sono affidate a Monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza episcopale siciliana.

