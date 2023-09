Gelato e solidarietà: Don Peppinu in aiuto di una donna affetta da lipedema

Le donazioni per il Gelato Sospeso che non sono state convertite in prodotti, serviranno per aiutare la donna a pagare gli interventi chirurgici di cui ha bisogno

Da coni e coppette gelato, all’aiuto ad una giovane donna modicana affetta da lipedema. Il Gelato Sospeso di Don Peppinu, storica gelateria artigianale siciliana, quest’estate ha innescato una gara di solidarietà che è andata oltre le aspettative, al punto che alcuni gelati sono tutt’ora in sospeso.

L’iniziativa ricalcava l’usanza del caffè sospeso a Napoli, ma con il gelato e l’impegno dell’azienda a donare anch’essa 1 euro per ciascun euro donato dai clienti.

“Il Gelato Sospeso ha avuto una risposta straordinaria, confermando come i nostri clienti abbiano un gran cuore. – Commenta Peppe Flamingo, mastro gelatiere di Don Peppinu, e nipote dello storico fondatore di quella che, dopo oltre 60 anni, è ancora una delle gelaterie artigianali siciliane più amate d’Italia – Abbiamo ancora parte della donazione che non è stata trasformata in gelati, che raddoppieremo aggiungendo la nostra parte. Volevamo che questa somma potesse fare del bene a qualcuno, per questo abbiamo deciso di devolverla per una causa più che nobile: un intervento chirurgico”.

A beneficiarne sarà una trentottenne di Modica (RG), città in cui Don Peppinu ha una delle sue botteghe e il laboratorio. Quando aveva 18 anni, ha iniziato a notare dei gonfiori, dei fastidi che poi sono diventati dolori, al punto da impedirle quasi di camminare. Anni di ricerche e di medici che non riuscivano a trovare il motivo del malessere, fino ad arrivare alla diagnosi: lipedema.

Per risolvere il problema avrebbe dovuto sottoporsi a 4-5 interventi chirurgici da effettuarsi con una distanza di 4-6 mesi l’uno dall’altro. Costo di ogni procedura: 5 mila euro a carico della paziente. Ad oggi, infatti, in Italia le persone affette da questa patologia non godono di alcuna tutela o agevolazione da parte del Sistema Sanitario Nazionale.

“Abbiamo deciso di sostenere la raccolta fondi di questa giovane donna, per aiutarla a raggiungere l’obiettivo di poter sottoporsi a questi interventi chirurgici. Ci auguriamo che tutto vada per il meglio, e quando tutto sarà finito, la invitiamo a prendere un dolce da noi” conclude Peppe Flamingo.

Chi volesse contribuire alla raccolta fondi può fare la sua donazione su:

https://buonacausa.org/cause/intervento-lipedema-cocca

condividi su: