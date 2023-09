SPORT, CAIATA (FD’I): VALORE IMPRESCINDIBILE FINALMENTE IN COSTITUZIONE

“Finalmente la tutela dello sport in Costituzione. Un valore imprescindibile la cui assenza pesava come vuoto normativo e che grazie al Governo Meloni oggi viene riconosciuto come valore fondamentale e fondante la nostra nazione”. Così dichiara in una nota Salvatore Caiata, Presidente della delegazione InCE.

“Lo sport è salute – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia – e un’educazione completa non può essere priva di una sana attività sportiva. Come ha affermato il mio Presidente Giorgia Meloni ‘l’introduzione dello sport in Costituzione rappresenta una pagina storica per la Nazione’. Negare l’importanza dello sport significa essere miopi dinnanzi al fondamentale valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme, e sempre riprendendo le parole del Premier non può che rappresentare ‘una vera e propria rivoluzione culturale’.

“Da imprenditore nell’ambito calcistico, da sportivo, non posso che accogliere con gioia la notizia dell’approvazione all’unanimità in via definitiva in Parlamento della riforma costituzionale per l’introduzione dello sport in Costituzione. L’unico vero antidoto contro ogni dipendenza e l’insegnamento di vita più sano grazie alla sua combinazione di divertimento e passione che ci rende sicuramente dei cittadini migliori, capaci di affrontare il domani con più forza e tenacia”- conclude il Segretario della Commissione degli Affari Esteri.

