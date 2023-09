Il fisico Federico Faggin padre del microchip e del touch screen racconta la sua storia venerdì 22 settembre a BergamoScienza

Venerdì 22 settembre alle ore 10, all’ ITIS Paleocapa di Bergamo, il fisico e inventore di fama internazionale Federico Faggin terrà l’incontroSiamo materia? Da una scienza razionale a una scienza cosciente, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, organizzato dall’Associazione BergamoScienza.

La conferenza anticipa la XXI edizione di BergamoScienza (29 settembre – 15 ottobre). Sarà introdotta dal rettore dell’Università degli Studi di Bergamo e moderata da Daniel Bonazzi dell’Associazione BergamoScienza. La fisica moderna e contemporanea, da un secolo a questa parte, si trova a un crocevia: da un lato il metodo scientifico delle «necessarie dimostrazioni» per le «sensate esperienze», e dall’altro teorie di complessità sempre maggiore, difficili da verificare sperimentalmente. Descrizioni della realtà come quella quantistica – dove la materia e il suo comportamento sono visti in un modo del tutto differente – conducono inevitabilmente a domande profonde e introspettive sul significato dell’esistenza. Faggin fornirà una chiave di lettura innovativa alla realtà che tutti noi osserviamo, tentando di mettere in relazione conoscenza, vita e informazione, e ipotizzando una spiegazione quantistica alla natura cosciente dell’essere umano.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito del festival: bergamoscienza.it

Federico Faggin

è nato a Vicenza nel 1941 e dal 1968 risiede negli Stati Uniti. È stato capo progetto e designer dell’Intel 4004, il primo microprocessore al mondo, e lo sviluppatore della tecnologia MOS con porta di silicio, che ha permesso la fabbricazione dei primi microprocessori, delle memorie EPROM e RAM dinamiche e dei sensori CCD, gli elementi essenziali per la digitalizzazione dell’informazione. Nel 1974 ha fondato la Zilog, con cui ha dato vita al famoso microprocessore Z80. Nel 1986 ha co-fondato la Synaptics, con cui ha sviluppato i primi Touchpad e Touchscreen. Il 19 ottobre 2010 ha ricevuto la Medaglia Nazionale per la Tecnologia e l’Innovazione dal presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama. Nel 2019 gli è stato conferito dal presidente Mattarella il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel 2011 ha fondato la Federico and Elvia Faggin Foundation, un’organizzazione no-profit dedicata allo studio scientifico della coscienza che promuove programmi di ricerca teorica e sperimentale presso università e istituti di ricerca statunitensi e italiani.

