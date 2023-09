Scuola: Associazioni al ministro Valditara, rinnovi convenzione con Anpi

Roma, 20 settembre 2024 – Le associazioni professionali CIDI, MCE, PROTEO FARE SAPERE, mentre ribadiscono il proprio impegno nella pratica didattica ed educativa nelle scuole per il rilancio e la diffusione dei valori della Resistenza, chiedono al Ministro dell’istruzione Valditara di rinnovare al più presto l’accordo all’ANPI.

“Rinsaldare i legami tra storia e memoria – scrivono in una nota congiunta – tra origini e futuro sono i fondamentali per un’educazione a una cittadinanza consapevole e responsabile che gli insegnanti della Repubblica sono chiamati a garantire. Ciò è essenziale in questa fase storica dove tutto sembra schiacciarsi in un tempo in cui esiste solo il presente. Ma la democrazia, come ha più volte ricordato il presidente Mattarella, non tollera smemoratezza perché senza conoscenza non c’è memoria”.

“All’ANPI – concludono le associazioni – va la nostra solidarietà per la testimonianza che ha offerto alle scuole, attraverso proposte che richiamano i valori dell’antifascismo su cui si fonda la nostra Repubblica e sulla quale dobbiamo continuare a costruire il futuro”.

