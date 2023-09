Lampedusa, Ternullo (FI) : “Devastata dalla morte del neonato di 5 mesi. L’UE intervenga”

Roma, 14/09/2023: “La notizia della morte di un neonato di 5 mesi annegato durante le manovre di sbarco dei migranti a Lampedusa è una notizia che mi addolora profondamente e che mi fa sentire ancora più vicina alle persone che fuggono dalla guerra, dalla povertà e dalla violenza. Non possiamo restare indifferenti di fronte a queste tragedie umane che si ripetono nel nostro mare. Dobbiamo fare tutto il possibile per salvare le vite dei migranti e garantire loro accoglienza e integrazione nel rispetto delle leggi e dei diritti umani. Allo stesso tempo, dobbiamo contrastare con determinazione le organizzazioni criminali che sfruttano il traffico di esseri umani e che mettono a repentaglio la sicurezza del nostro Paese e dell’Europa”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, la quale ricorda che il fenomeno migratorio è una sfida globale che richiede una risposta coordinata e solidale a livello internazionale.

“L’Italia non può essere lasciata sola a gestire questa emergenza – conclude la senatrice. Serve una politica europea comune in materia di asilo e migrazione, basata sul principio di condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri. Basta morti in mare. Basta bambini costretti a pagare con la vita, a causa dello sciacallaggio di scafisti senza scrupoli”.

