Ferisce il rivale durante una lite. Arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Fondi hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un 37enne straniero, conosciuto alle forze dell’ordine, resosi responsabile del reato di lesioni aggravate in danno di un altro cittadino straniero. I fatti che hanno portato all’arresto sono riconducibili ad una lite durante la quale l’uomo, nei cui confronti vige il principio di innocenza previsto dell’art. 115 del cpp, ha attinto la parte con numerosi fendenti. I fatti sono stati rappresentati al PM di turno presso la Procura di Latina che ha disposto gli arresti domiciliari in attesa della convalida del provvedimento.

condividi su: