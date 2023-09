Rapina al bancomat: immediatamente individuato ed arrestato

Una donna, nell’accingersi a fare un prelievo di denaro presso il Bancomat dell’Ufficio Postale, è stata all’improvviso afferrata per il collo e con violenza gli è stato strappato il bancomat dalle mani. La donna, riuscita a divincolarsi, ha recuperare la carta grazie anche all’intervento del direttore dell’Ufficio che è intervenuto in quanto si è accorto dell’accaduto chiedendo anche l’intervento dei Carabinieri. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, immediatamente giunti sul posto, effettuati i primi accertamenti ed ottenuta una descrizione dell’aggressore, sono riusciti ad individuarlo nella vicina Piazza Umberto I°. Il malfattore, alla vista dei militari ha cercato, senza riuscirci. di dileguarsi. Raggiunto, dopo una breve resistenza, è stato arrestato per l’ipotesi del reato di tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. La donna, a causa dei graffi riportati al collo si è recata presso l’Ospedale di Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri per le cure del caso. L’arrestato, è stato trovato in possesso di altro bancomat evidente provento di precedente azione criminosa, in quanto intesto a cittadino tedesco. Per l’uomo si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Firenze Sollicciano.

condividi su: