DL SUD, CAIATA (FD’I): GRAZIE AL GOVERNO NUOVA LINFA VITALE AL MEZZOGIORNO

“Grazie al Governo Meloni e al Ministro Fitto con il DL SUD viene data nuova linfa vitale al mezzogiorno”. Così dichiara l’On. Salvatore Caiata, Presidente delegazione InCE e Segretario commissione Affari Esteri.

“Un provvedimento – prosegue il deputato di Fratelli D’Italia – che mira in primis a creare nelle aree del Mezzogiorno d’Italia le migliori condizioni per la crescita e lo sviluppo del tessuto economico. Un approccio rivoluzionario rispetto ai precedenti Governi che ha visto tante volte andare persi i fondi strutturali per cui l’Italia versa il suo contributo ogni anno all’Unione Europa ma che poi, non usandoli, è costretta a rimandarli indietro”.

“Una nuova impostazione della ZES che potrà fare finalmente di questa quel moltiplicatore tanto atteso per il Sud e lo strumento di garanzia e controllo nel coordinamento delle risorse PNRR con i fondi di Coesione 2021-27. Grazie alla riorganizzazione delle modalità di spesa del fondo Sviluppo e coesione sarà possibile dare uguali opportunità di sviluppo a tutto il meridione, eliminando gli squilibri, anche per tramite di una nuova e fondamentale semplificazione burocratica capace di ridurre i costi organizzativi e di gestione rendendo il nostro prezioso Sud bacino di investimenti e volano per tutto il Mezzogiorno”.

“Ancora una volta il Governo della nostra Presidente Meloni, con l’ottimo gioco di squadra con il Ministro Fitto, è altezza delle sue parole. Parole di cui il sud è sempre stato riempito senza vederne i fatti”. Così conclude il Segretario della Commissione Affari Esteri.

condividi su: