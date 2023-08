[Sicilia] Nomine. Pellegrino (FI) “Schifani sempre improntato a professionalità e ricerca del bene collettivo”

“Quando la battaglia politica scade nella volgarità e nell’insulto, le parole qualificano chi le pronuncia.

Il Presidente Schifani ha sempre guardato ben oltre appartenenze e affiliazioni, puntando ai risultati alla qualità, come dimostrato dalle critiche da lui rivolte in passato ad un sub commissario nominato dal centrodestra.

Allo stesso tempo, le nomine fin qui fatte dal Governo e dal Presidente Schifani sono sempre state improntate unicamente ad un criterio: la valorizzazione di professionalità e storie personali che possano operare bene e per il bene delle nostre comunità.

Un esempio per tutti, quello di Jolanda Riolo, che poche settimane dopo la nomina alla guida dell’Irfis è stata nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica.

Chi oggi offende con parole volgari le persone nominate dal Governo regionale fa solo male a sé stesso, squalificandosi ulteriormente.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, dopo le recenti polemiche legate alle nomine per l’Ufficio del Commissario Unico per la depurazione.

