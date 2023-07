[Sicilia] Osservatorio “Mufara”. Assessorato regionale “Inedificabilità non derogabile”. Associazioni “Lo sosteniamo da anni”

Le Associazioni Ambientaliste CAI, GRE, ITALIA NOSTRA, LEGAMBIENTE, LIPU, RANGERS D’ITALIA e WWF prendono atto con soddisfazione della nota dell’Assessorato Regionale Territorio Ambiente prot. 7183 del 30/6/2023, acquisita ieri 13 luglio presso il Comune di Petralia Sottana, con cui viene ribadito che nell’area su cui insiste il progetto dell’osservatorio astronomico della Mufara esistono vincoli di inedificabilità assoluta che la Regione Siciliana non puo’ certamente derogare e inderogabili alla realizzazione dell’opera.

Quello che le Associazioni Ambientaliste sostengono da oltre un anno.

Occorre ora evitare di continuare a forzare procedure e alimentare contenziosi, ma studiare le soluzioni alternative possibili che le Associazioni propongono inascoltate da mesi e che riguardano la ricerca di un sito alternativo (come Monte San Salvatore) e la contestuale modifica del progetto che prevede attualmente spazi e volumi edilizi non essenziali per la ricerca scientifica.

