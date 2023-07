Goletta Verde in arrivo in Sicilia: appuntamento nell’ambito di Aspettando Goletta a Mazara del Vallo per Energy Forum Provinciale Trapani 

La storica campagna estiva di Legambiente torna a solcare i mari in difesa delle acque e delle coste

Goletta Verde di Legambiente naviga verso la Sicilia per la settima tappa del viaggio che è iniziato in Liguria il 30 giugno e finirà in Friuli Venezia-Giulia l’11 agosto. La storica campagna estiva di Legambiente è realizzata con le partnership principali di ANEV, CONOU, Novamont e Renexia e la media partnership de La Nuova Ecologia.

Sabato 15 luglio appuntamento di Aspettando Goletta a Mazara del Vallo: seconda edizione di Sicilia Carbon Free sul tema della transizione energetica

Il programma dell’evento:

Ore 10 sala La Bruna – Collegio dei Gesuiti Mazara del Vallo

Saluti istituzionali

Salvatore Quinci, Sindaco di Mazara del Vallo

Franco Sferlazzo, Presidente Circolo di Mazara del Vallo



Aspettando Goletta Verde…per una transizione giusta e necessaria

Introduce: Anita Astuto, Responsabile energia e clima di Legambiente Sicilia

Interventi:

Edoardo Antonio de Luca, Responsabile Affari Legali e Istituzionali ELETTRICITA’ FUTURA

Eleonora Riva Sanseverino, Esperta del Ministero Università e Ricerca per il programma europeo “Horizon Europe” su Clima, Energia e Mobilità

Salvatore Livreri, Direttore Area Marina Protetta Isole Egadi

Ore 12.00 Case history: il progetto Med Wind di RENEXIA

Tavola rotonda introduce e modera: Giuseppe Alfieri Presidente di Legambiente Sicilia

Partecipano:

Simone Togni, Presidente di ANEV, Gabriella Messina- segreteria CGIL SICILIA

Stefano Ciafani, Presidente Legambiente

Giovanni Basciano, Responsabile regionale Pesca AGCI Sicilia

Roberto Sannasardo, Energy Manager Regione Siciliana

Mauro Fabris, Direttore Rapporti Istituzionali di Renexia

Vito Pellegrino, Presidente di Sicindustria Trapani

Salvatore Quinci, Sindaco Mazara del Vallo

Luisella Lionti, Segretaria generale UIL SICILIA, – CISL*

*invitata

Goletta Verde arriverà a Palermo il 17 Luglio per la tappa siciliana del suo viaggio

Tappe delle Golette: QUI

Segui le Golette sui social:

Goletta Verde Facebook | Twitter | Instagram

Goletta dei Laghi: Facebook | Twitter | Instagram

condividi su: