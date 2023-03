Damarete

Se la storia è una esposizione ordinata di fatti e avvenimenti umani del passato, a volte desideriamo che si fermasse in un determinato periodo.

Oggi a noi piacerebbe che la storia si fermasse IV sec. a.c. per ricordare i fasti di Akragas, il nome antico di Agrigento, e della città di Siracusa e di tutte le colonie che costituivano la Magna Grecia. E’ proprio in questo periodo storico di magnificenza del nostro territorio che visse una fiera donna in cui nome e le cui gesta sono giunte sino ai nostri tempi ovvero quello di Damarete di Agrigento.

Una donna che ha cambiato il corso della storia.