A Roma, i prezzi dei parcheggi aumentano del 39% nell’estate 2025 rispetto all’anno scorso, secondo Parclick

Il Giubileo e le vacanze di milioni di italiani fanno impennare la domanda di parcheggio a luglio e agosto 2025

Roma si conferma una delle principali mete del turismo urbano italiano per questa estate. Con l’arrivo massiccio di visitatori, la Capitale non solo guida le prenotazioni alberghiere e l’attività culturale, ma si trova anche al centro di un fenomeno meno visibile ma sempre più critico: la saturazione delle strade e dei parcheggi. Secondo i dati di Parclick.it, l’app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi online, la domanda di posti auto a Roma per l’estate 2025 è aumentata dell’11% rispetto al 2024.

Questo aumento conferma che sempre più automobilisti scelgono di prenotare il parcheggio in anticipo per garantirsi un posto vista la grande affluenza di visitatori, dal momento che, senza una prenotazione, parcheggiare in questo periodo può diventare un’impresa. L’anticipo medio di prenotazione dei parcheggi a Roma nei mesi estivi è attualmente di 7 giorni.

Inoltre, Roma, con una previsione di occupazione alberghiera dell’80% per l’estate 2025, complice il Giubileo e le vacanze di milioni di italiani che approfittano del periodo per visitare la città, sta registrando un forte aumento del traffico turistico e della pressione sulle infrastrutture di mobilità urbana. Come ha rilevato Parclick.it, si sta verificando un aumento del 39% nel prezzo medio orario dei parcheggi nel centro di Roma durante l’estate 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024.

Curiosamente, invece, buone notizie per i romani che in estate scelgono di viaggiare partendo dall’aeroporto di Roma-Fiumicino: l’offerta di parcheggi in aeroporto presenta tariffe più basse del 26% rispetto all’anno scorso.

“Il Giubileo sta avendo un impatto diretto sulla mobilità urbana di Roma. L’aumento dei prezzi, insieme alla crescita della domanda, riflette quanto eventi di questa portata influenzino il traffico e l’accesso al parcheggio in aree chiave della città” – spiega Ester Stivelli, Squad Lead di Parclick Italia. “In questa situazione, prenotare con anticipo non solo garantisce un posto auto, ma consente anche di ottenere tariffe migliori ed evitare lo stress di cercare parcheggio all’ultimo momento.”

Su Parclick

Parclick.it è l’app e il sito di riferimento in Italia per la prenotazione di parcheggi online che mette in contatto, velocemente e al prezzo più competitivo sul mercato, gli automobilisti con i posti auto disponibili. Fondata nel 2011 da Luis París e Iván Rodríguez, è nata con l’obiettivo di trasformare il modo in cui gli automobilisti parcheggiano, rendendo più accessibili città, aeroporti e stazioni ferroviarie. Parclick è la piattaforma completa con la più grande copertura europea. È presente in 240 città europee, ha 1.800 parcheggi in Europa (1.330 nelle città, 290 negli aeroporti, 140 nelle stazioni ferroviarie e 40 nei porti) e fino a 450 parcheggi in Italia (130 a Roma, 90 a Milano, 45 a Napoli, 35 a Firenze, 30 a Palermo, 20 a Venezia e il resto in zone strategiche della Penisola). A oggi Parclick è riuscita a migliorare la vita di oltre un milione di utenti offrendo un servizio completo di prenotazione di parcheggio online.