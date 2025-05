“Ansiosi”, su Spotify. La nuova puntata del podcast “Psiche in cuffia” di Fabio Fabiano e Renato Schembri

Ascolta il podcast

Cos’è davvero l’ansia? Quando è una normale risposta alla vita e quando, invece, si trasforma in una sofferenza intollerabile? Come riconoscerla, come gestirla e, soprattutto, come parlarne senza vergogna?

Il podcast di Fabio e Renato cerca di raccontare le modalità i cui si esprime questa inquietudine che ci accompagna spesso nelle nostre vite, il modo in cui viene raccontata nella letteratura, nei film, le ricerche scientifiche che spiegano i meccanismi che entrano in gioco nel nostro cervello. Tutto ciò viene presentato con un linguaggio chiaro e soprattutto con la disponibilità, da parte dei narratori, a inserirsi in prima persona nel raggio di azione di ciò che si sta analizzando. Alla fine, l’importante non è eliminare l’ansia, ma non farle guidare la macchina e, mentre si è in viaggio, non farle scegliere la musica di sottofondo.

Fabio Fabiano è un poliziotto noto per la sua produzione letteraria di gialli, in particolare con il suo “Ispettore di Falco”, Renato Schembri è uno psicoterapeuta e scrittore di romanzi a sfondo psicologico.