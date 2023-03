Elezioni. Centrodestra “Candidature condivise a Ragusa, Siracusa e Trapani.” Venerdì nuovo vertice per chiusura trattative

Si è riunito stamattina il tavolo regionale del centrodestra per affrontare il tema delle elezioni amministrative del maggio prossimo.

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte i responsabili regionali degli Autonomisti, della Democrazia Cristiana, di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi per l’Italia, si è registrata la rinnovata volontà di “far prevalere le ragioni di una sintesi che riproduca lo schema del centrodestra regionale e nazionale nel rispetto delle aspirazioni dei singoli partiti, che siano però legittimamente fondate.”

Relativamente alle elezioni che interesseranno Ragusa, Siracusa e Trapani, “lo schema si sta consolidando in direzione di candidature condivise.”.

Dai vertici regionali dei partiti del centrodestra viene quindi un “monito dell’unità, per cui singole posizioni distoniche locali, quindi, non potranno essere riconosciute come posizioni di partito.”

Il tavolo si è aggiornata al prossimo venerdì per una chiusura definitiva delle trattative.