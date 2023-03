Lotto, in Sicilia vinti 22.500 euro

Festa al Lotto in Sicilia: come riporta Agipronews, a Gela, in provincia di Caltanissetta, sono stati vinti 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 255 milioni da inizio anno.

10eLotto, Sicilia protagonista: vincite per 70mila euro

Il 10eLotto premia la Sicilia con vincite complessive per 70mila euro: come riporta Agipronews, la più alta è stata centrata a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, grazie a un 9 Oro da 50mila euro, a cui si aggiunge un 9 da 20mila euro realizzato a Palermo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 912 milioni dall’inizio dell’anno.