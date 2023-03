Taiwan inaugura mostra “Cinque pani e due pesci” in occasione del 10° anniversario del pontificato di Papa Francesco

Con la benedizione del Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, martedì 14 marzo l’Ambasciata della Repubblica di Cina (Taiwan) presso la Santa Sede ha inaugurato la mostra “Cinque pani e due pesci” dell’artista taiwanese Tseng Ying-tung, in occasione della ricorrenza del 10° anniversario del pontificato del Papa Francesco.

“L’evento si propone celebrare il contributo decennale di Papa Francesco al mondo e l’influenza positiva della sua Enciclica ‘Fratelli tutti’ sulla pace”, ha affermato l’Ambasciatore Matthew S.M. LEE durante l’indirizzo di saluto. “Papa Francesco ha sempre posto l’accento e sostenuto una cultura che privilegi il dialogo come forma di incontro, per favorire la comprensione interculturale, e non c’è mezzo di comunicazione migliore che l’espressione artistica e la bellezza”.

L’esposizione è costituita da 27 opere tridimensionali che illustrano con grande forza espressiva uno dei miracoli più conosciuti della Bibbia, quello dei “cinque pani e due pesci”. Le opere di Tseng uniscono il grande valore della “condivisione” del miracolo di Gesù e il continuo richiamo alla fraternità di Papa Francesco, come segno di amicizia tra Taiwan e il Vaticano.

Inoltre, il tema prescelto dei “Cinque pani e due pesci” è uno schema numerico, poiché cinque moltiplicato per due fa dieci, come l’anniversario dell’attuale pontificato. E partendo da questa riflessione, il Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, Card. José Tolentino de Mendonça, ha dato il via alla mostra, sottolineando che il numero dieci rappresenta anche un simbolo dell’amicizia che unisce la Repubblica di Cina (Taiwan) alla Santa Sede. “Fu infatti, il 10 ottobre del 1911 che iniziò la Rivolta di Wuchang’ dando inizio alla Rivoluzione Xinhai, che portò alla nascita della Repubblica di Cina… E guarda caso, o proprio non ha caso, il 10 marzo si è inaugurata a Taipei la mostra “Splendori della Biblioteca Apostolica Vaticana e Libri rari delle Biblioteche Imperiali dei Ming e Qing”, organizzata insieme al National Palace Museum di Taiwan.

All’evento hanno partecipato Suor Alessandra Smerilli del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, l’Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa Mons. Angelo Vincenzo Zani, e Padre Paulin B. Kubuya del Dicastero per il Dialogo Interreligioso; tra altri funzionari della Santa Sede, membri del Corpo Diplomatico e delle congregazioni religiose.

L’artista Tseng ha spiegato che “Cinque pani e due pesci” è il risultato di una straordinaria “energia d’amore” che, dal 2012, lo ha portato a realizzare la serie di opere esposte. Già fondatore del Museo d’Arte Asir di Taiwan, ha esposto le proprie opere in mostre monografiche in Germania, Giappone e Australia ed è stato insignito di innumerevoli premi nazionali e internazionali.

L’Ambasciata auspica che la presente mostra aiuti la comunità internazionale a comprendere l’impegno di Taiwan a fungere da “Forza del bene”. “Taiwan si impegna a promuovere gli appelli di Papa Francesco a favore della tutela ambientale, della pace del mondo e dei diritti umani, apportando contributi concreti alla comunità globale”.

“Cinque pani e due pesci” è la terza mostra che la missione diplomatica ha allestito negli ultimi anni presso la Cancelleria, con il desiderio di coniugare la cultura con l’arte. Le altre due mostre sono “La Luce del Mondo – Mostra d’Arte Contemporanea di Taiwan” nel 2019 e “Friendly Taiwan incontra Fratelli tutti” l’anno scorso.