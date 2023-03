UE, Milazzo (FdI- Ecr): “Da oggi sono componente della Commissione REGI. Mi occuperò in prima persona di questioni cruciali per la Sicilia”

Strasburgo, 15/03/2023: “Inizia una nuova avventura, ancora più prestigiosa delle precedenti. Infatti è stato formalizzato il mio cambio di Commissione Parlamentare e da oggi sono componente di REGI la Commissione per lo Sviluppo Regionale che mi farà interfacciare in modo più radicato con il territorio”. Così in una nota l’eurodeputato di FdI- Ecr Giuseppe Milazzo.

“Si tratta infatti di una Commissione del Parlamento europeo che si occupa di aspetti molto importanti quali il turismo, la cultura, le infrastrutture oltre che il funzionamento e lo sviluppo della politica regionale di sviluppo e di coesione dell’Unione secondo quanto previsto dai trattati – conclude Milazzo. Mi occuperò in prima persona di questioni cruciali per la Sicilia come il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e gli altri strumenti di politica regionale dell’Unione. Ringrazio i miei vecchi colleghi della Commissione Lavoro e saluto i nuovi. Ringrazio il mio partito Fratelli d’Italia e il mio gruppo politico l’ECR per questa nuova opportunità”.