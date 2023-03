Raffadali AG) – Incontro-dibattito “Vittime di mafia”

In occasione della della XXVIII “Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, il 21 marzo, alle ore 17:00, presso la biblioteca comunale di Raffadali, si terrà un incontro-dibattito per tenere viva la memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie e del dovere.

Interverranno:

Enzo Alessi – Moderatore

Fabio Fabiano e Gian J. Morici – Autori del libro “Vittime di Mafia”

Maria Volpe – Componente Commissione Legalità Premio Alessio Di Giovanna

Stella Vella – Scrittrice

Saluti del Sindaco Silvio Cuffaro